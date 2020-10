Man met hersenletsel kan na acht jaar weer bewegen en praten door slaappil

"Op de hersenscans van Richard zien we overactiviteit in bepaalde delen van de hersenen. Die overactiviteit zorgt voor ruis en legt als het ware de goede hersenactiviteit stil. Wij hebben ontdekt dat het toedienen van dit slaapmiddel deze ongewenste overactiviteit in de hersenen kan dempen, zodat weer ruimte ontstaat voor spraak en beweging", zegt neurochirurg in opleiding Hisse Arnts van het Amsterdam UMC.

En dat is een doorbraak. Er kan nu meer onderzoek worden gedaan. "Door de scans begrijpen we wat er gebeurt en welk knopje we moeten indrukken om te zorgen dat iemand beter kan functioneren", zegt Willemijn van Erp, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij het Radboudumc. "Het slaapmiddel werkt weer uit, maar door wat we nu weten zouden we in theorie ook tot een duurzame oplossing moeten kunnen komen."

Hersenletsel

Richard werd acht jaar geleden - hij was destijds eind twintig - opgenomen in het ziekenhuis na zuurstofgebrek. Hij liep daarbij ernstig hersenletsel op. Hij was niet meer in staat om te praten, zelfstandig te eten en te bewegen.