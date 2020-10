Amsterdammer aangehouden voor mensensmokkel op zeilboot

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond in Den Helder een 65-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij vervoerde in zijn zeiljacht zes Albanezen. Dat meldt de Marechaussee op Facebook.

Het zeiljacht viel op bij een patrouilleschip van de Kustwacht, omdat het op een ongebruikelijke plek en met de verkeerde verlichting voer in de buurt van Den Helder. Bij de daaropvolgende controle zei de schipper dat er ook andere mensen aan boord waren. Hij werd gesommeerd naar de haven van Den Helder te varen. Daar kwamen de zes Albanezen tevoorschijn.

Land uitgezet

Bij andere grenscontroles door de Marechaussee werden gisteren in IJmuiden en in Hoek van Holland ook een 25-jarige Libiër en twee Albanezen van 23 en 31 jaar aangetroffen. Alle opgepakte migranten gaan het vreemdelingentraject in, zegt de Marechaussee. In het geval van de Albanezen betekent dat dat ze uitgezet worden, aangezien Nederland Albanië niet als onveilig beschouwt.

Gisteren werd bekend dat opsporingsdiensten uit Nederland, België, Frankrijk en het VK een mensensmokkelnetwerk hebben opgerold dat migranten overbracht van het Franse Calais naar het Britse Dover. Daarbij werden ook twee mensen in Nederland opgepakt.

Twaalf voertuigen, tien rubberboten met motor, 152 reddingsvesten, een caravan, juwelen, telefoons en 48.000 euro cash werden in beslag genomen.