Brussel begint procedure tegen Britten om brexitwet

De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding is de nieuwe brexitwet in dat land. Die is in strijd met de eerder gemaakte afspraken met de EU, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie in een brief waarin een zogeheten inbreukprocedure wordt aangekondigd.

Brussel had van premier Johnson geëist dat hij de wet voor vandaag zou intrekken, maar die legde dat dreigement naast zich neer. Dinsdag bracht hij het voorstel met succes in stemming in het Lagerhuis.

Als de wet ook wordt aangenomen door het Hogerhuis, treedt hij in werking. De Britten hopen er onder meer mee te voorkomen dat er een schifting ontstaat tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Hof van Justitie

Volgens Von der Leyen is de wet "een schending van de verplichting van goed vertrouwen die is vastgelegd in het terugtrekkingsverdrag". In de brief aan de Britten eist ze opheldering binnen een maand. Als het antwoord onbevredigend is, kan Brussel naar het Europees Hof van Justitie stappen.

De regering in Londen zegt in een eerste reactie dat in een eerder stadium duidelijk is aangegeven wat de redenen zijn geweest voor het opstellen van de wet. Het gaat volgens een woordvoerder om "een wettelijk vangnet om de integriteit van de interne markt van het Verenigd Koninkrijk te beschermen".

Premier Rutte zegt dat we niet te veel waarde moeten hechten aan de inbreukprocedure. Volgens hem is het eerder een "administratief noodzakelijke" dan een politieke stap. "Door die stap te zetten houdt de Europese Commissie zich alle rechten voor met het oog op het vervolg. Ik zou er niet te veel achter zoeken."