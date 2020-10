Onderzeedienst houdt digitale open dag: 'niet claustrofobische teamplayers' gezocht

"Je leeft echt in een andere wereld. En als je op de dieptemeter ziet dat je meer dan 200 meter onder water zit, dan is dat wel indrukwekkend." Het leven aan boord van onderzeeboten is fascinerend, en vaak ook geheim. Maar omdat defensie met een personeelstekort kampt, zet de Onderzeedienst vandaag de deuren open, al gebeurt dat vanwege corona digitaal.

"Je bent soms helemaal afgesloten van het nieuws of WhatsApp. En dat is voor jongeren die normaal 24/7 online zijn wel lastig", zegt Erwin Ruijsink, hoofd operaties van de Onderzeedienst. "En omdat we vaak geheime operaties doen, kun je je partner niet zomaar vertellen wat je aan het doen bent."

Weinig vet op botten

Defensie heeft veel moeite om de 9000 militaire vacatures binnen het hele ministerie in te vullen. Want het aantal sollicitanten dat je daarvoor nodig hebt is nog veel groter, zegt Bastiaan Knip, projectleider van Onderzeedienst Live. "Het is niet zoals met andere banen dat je na een of twee gesprekken klaar bent. Militairen moeten ook nog door de psychologische en medische keuring."

Volgens Ruijsink is er nu net genoeg personeel om twee van de vier onderzeeboten te laten uitvaren. "Maar we zouden graag iets meer vet op de botten willen. Je voelt elke collega die uitvalt. Dan moet je iemand die net lange tijd is weggeweest meteen weer van het bureau halen."