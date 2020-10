House of Vineyard en Redo delen eerste plek in Community top 100

House of Vineyard en professioneel danser Redouan Ait Chitt (Redo) delen dit jaar de eerste plek in de Community top 100, een lijst die voorheen de Kleurrijke top 100 heette. De lijst richt zich op inclusiviteit en wil mensen uit verschillende hoeken van de samenleving zichtbaar maken voor het bedrijfsleven, de cultuursector, media en de creatieve industrie.

De hoofdredactie van de Community top 100 zegt dit jaar gekozen te hebben voor een gedeelde eerste plek "omdat ze allebei staan voor radicale inclusie en gelijkwaardigheid. Het zijn mensen die met hun werk en visie de personificatie zijn van ultieme representatie in onze samenleving."

'Meer dan voguen'

House of Vineyard is een ballroom-groep die draait om vrijheid, dans, gemeenschap en inclusiviteit. Ze beschrijven zichzelf als "een veilige haven voor mensen uit de QTBIPOC- (Queer Trans Black Indigenous People of Colour) en de LGBTQIA+-gemeenschap".

Tijdens een ball strijden groepen (houses) in verschillende categorieën om een prijs. Het is ontstaan in New York, en was voor veel LGBTQIA+'ers de manier om zichzelf te kunnen uiten, zonder bijvoorbeeld in de problemen te komen met wetten die verboden om je te kleden als de andere sekse.

Deelnemers lopen, poseren en zijn gekleed in het thema van de categorie waaraan zij meedoen. Daarbij moet je niet alleen denken aan voguen (poserend dansen, later ook gedaan door Madonna), zegt House of Vineyard.

"Een grote categorie was Realness. De buitenwereld zei: 'Je kunt geen dokter worden, want je bent homo en zwart'. De balls creëerden categorieën die tegen dit soort buitensluiting indruisten. Om uit te beelden waarvan anderen zeiden dat we dat niet konden zijn."