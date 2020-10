Raadslid Dronten weg om illegaal onderdak aan arbeidsmigranten

CDA-raadslid in Dronten Brenda Berghorst stopt met haar raadswerk omdat ze illegaal onderdak heeft geboden aan arbeidsmigranten. In juli kwam Berghorst in het nieuws toen bleek dat haar werknemers in caravans in een schuur op haar terrein woonden, terwijl ze daar geen vergunning voor had.

Opvallend was dat het raadslid juist had voorgesteld de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. De vrouw runt een uitzendbureau dat buitenlandse werknemers aan het werk helpt.

Ze gaf in de zomer aan dat een aantal van haar werknemers tijdelijk in caravans woont vanwege de coronacrisis. De normale woonruimte van de werknemers zou te klein zijn om anderhalve meter afstand te kunnen houden.

Begrip

Omroep Flevoland schrijft dat andere partijen in de gemeenteraad stevige kritiek hadden op Berghorst. Ze wil haar partij en de raad niet langer met de zaak belasten en stapt daarom op.

Fractievoorzitter Siert Jan Lap van het CDA heeft begrip voor het besluit. "Mede vanwege de ontstane beeldvorming en het geschonden vertrouwen in de samenwerking met andere partijen in de raad."