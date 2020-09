Slachtoffer overleden na steekpartij in Rozenburg

In de plaats Rozenburg in de Rijnmond is iemand aan de gevolgen van een steekpartij overleden. Volgens lokale media is het een jongen van zeventien. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, nadat vergeefs geprobeerd was om hem te reanimeren.

RTV Rijnmond schrijft dat er veel paniek was onder omstanders. De politie is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding is geweest.

Bij de meldkamer van de politie kwam in eerste instantie een melding over een schietpartij binnen, maar het bleek om een steekpartij te gaan.