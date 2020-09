'Meer structuur' in volgende debatten tussen Trump en Biden

Om te voorkomen dat de volgende debatten tussen president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden opnieuw op chaos uitlopen, worden er maatregelen genomen. De Commissie Presidentiële Debatten maakt die binnenkort bekend.

Volgens de commissie heeft het debat van afgelopen nacht aangetoond dat er behoefte is aan een strakker format om een ordelijker verloop van de discussie te garanderen. De commissie liet zich lovend uit over Chris Wallace van Fox News, die het debat in goede banen probeerde te leiden.

Maar Wallace had het geregeld moeilijk. Met name Trump sprak vaak dwars door Biden heen. Een van de opties die genoemd worden, is een 'mute'-knop, zodat de debatleider de microfoons van Trump en Biden kan uitzetten.

Een korte impressie van hoe het eraan toe ging: