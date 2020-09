Zorgmedewerkers vertellen: 'Hoe langer deze ellende duurt, hoe meer het met je doet'

Het zijn pittige werkdagen op de afdelingen met covid-patiënten. Toch lijkt het beloop tot nu toe minder ernstig dan de verhalen die in april rondgingen over verpleeghuizen. Gelukkig is inmiddels alweer een aantal bewoners opgeknapt en is een deel van de positief geteste bewoners niet eens ziek geweest.

Bewoners die positief getest zijn moeten in quarantaine, dat kan heftig zijn voor ze. Ze moeten dan op hun kamer blijven, dat is voor mensen met dementie gemakkelijker gezegd dan gedaan. Sommigen vergeten de quarantaine, anderen zeggen dat ze helemaal niet ziek zijn. Daarom herhalen we vaak de uitleg en bieden we ze veel geruststelling. Ook proberen we wat afleiding te geven door posters op de deur of muziek.

In deze moeilijke periode heb ik het gevoel dat ik vanuit mijn vak echt iets kan bijdragen. Ik heb lange dagen gemaakt en weekenddiensten gedraaid, alles om eraan bij te dragen dat quarantaine zo prettig mogelijk voor bewoners zou zijn. Ik ga bij besmette bewoners langs in om met ze te praten en een luisterend oor te bieden. Ook pols ik hoe het gaat met medewerkers, want ook voor hen is deze situatie heftig. We doen dit allemaal samen."