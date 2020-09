Indiase rechter laat hindoeleiders vrij, 30 jaar na vernieling moskee in Ayodhya

In India zijn 32 mensen vrijgesproken die in 1992 waren betrokken bij de onlusten die leidden tot de aanval op de moskee in de stad Ayodhya. In het geweld tussen hindoes en moslims dat destijds op die aanval volgde, kwamen zo'n 2000 mensen om het leven.

49 mensen werden daarna gevangengezet, onder wie vier leiders van de huidige regeringspartij, de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata-partij (BJP). Zij zouden opruiende toespraken hebben gehouden en hun tienduizenden volgelingen hebben opgehitst, voorafgaand aan de aanval. De BJP-leiders hebben altijd gezegd dat de vernieling van de moskee een spontane uitbarsting van hindoe-activisten was.

Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs dat de aanval gepland was en probeerden de aanwezige leiders de menigte juist tot bedaren te brengen. Tijdens het langdurige proces, dat bijna dertig jaar heeft geduurd, stierven 17 van de 49 verdachten een natuurlijke dood.

Vanuit de moslimgemeenschap is er scherpe kritiek op de vrijlating. Ze noemen die onrechtvaardig en zullen de vrijspraak aanvechten.

Geboorteplek hindoegod Ram

Moslimkeizer Babur bouwde in de 16e eeuw een moskee in Ayodhya, op de plek waar volgens de hindoes hun god Ram is geboren. De kwestie veroorzaakt al generaties lang spanningen tussen hindoes en moslims.

Dat escaleerde op 6 december 1992, toen tienduizenden hindoes in de buurt van de betwiste plek een grote bijeenkomst hielden. Groepen beklommen de moskee en vernielden die met bijlen en hamers. Als gevolg daarvan braken er in heel India rellen en protesten uit, waarbij zo'n 2000 mensen om het leven kwamen.

Vorig jaar oordeelde het Hooggerechtshof van India dat het geweld van de hindoes niet te rechtvaardigen is, maar dat er op de betwiste plek in Ayodhya toch een hindoetempel mag worden gebouwd. Premier Modi legde daarvoor begin deze maand de eerste steen. Ook bepaalde het Hooggerechtshof dat de verdachten van de aanval op de moskee berecht moesten worden. Dat is nu dus gebeurd.

De moslims krijgen een andere locatie in de stad toegewezen voor de bouw van een moskee.