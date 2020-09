Grote knal in Parijs door vliegtuig dat geluidsbarrière doorbrak

In Parijs was kort voor 12.00 uur een harde knal te horen. Korte tijd was onduidelijk wat er aan de hand was. De politie zegt nu dat de knal kwam doordat een gevechtsvliegtuig door de geluidsbarrière was gegaan.

Het toestel vloog met spoed naar een passagiersvliegtuig waarmee de luchtverkeersleiding geen contact meer kreeg. Het gevechtsvliegtuig moest controleren of er niets ernstigs aan de hand was. Er was toestemming van het ministerie van Defensie om door de geluidsbarrière te vliegen.

De politie riep mensen op Twitter op om niet meer het alarmnummer te bellen vanwege de knal: