Doorbraak in Belgische formatie: zeven 'Vivaldi-partijen' eens over inhoud

Na al die stappen kan er dan morgenochtend een nieuwe regering worden gepresenteerd. De nieuwe ministers leggen dan de eed af bij de koning en in de middag leest de nieuwe premier een regeringsverklaring voor in het parlement.

Inmiddels is het 492 dagen geleden dat de Belgen naar de stembus gingen, op 27 mei 2019 nadat de tweede regering-Michel in december 2018 was gevallen. De verkiezingen in mei vorig jaar leverden winst op voor links in Wallonië en voor rechts in Vlaanderen. In de loop van de tijd hebben twintig informateurs geprobeerd een meerderheid bijeen te brengen.

De vier jaargetijden

De naam 'Vivaldi-coalitie' verwijst naar de kleuren van de samenwerkende partijen: het blauw van de liberalen, groen van de groenen, rood van de socialisten en oranje van de christendemocraten. Die vier kleuren staan dan elk voor een seizoen (winter, lente, zomer en herfst), wat weer verwijst naar het beroemde muziekstuk De vier jaargetijden van componist Antonio Vivaldi.