Wekdienst 30/9: Kamerdebat over corona • Start Kinderboekenweek

"De debatten zijn de laatste kans om het tij te keren voor een president die al maanden stevig achter staat in de peilingen. Het maakte hem strijdbaar, maar vooral narrig en verbeten", zegt correspondent Lucas Waagmeester.

Voor de verkiezingen van 3 november volgen nog 2 confrontaties.

Ander nieuws uit de nacht:

VN-Veiligheidsraad wil per direct einde aan gevechten in Nagorno-Karabach: de Raad is bezorgd over de gevechten tussen Armenië en Azerbeidjan, waarbij aan Armeense zijde al meer dan honderd doden zijn gevallen.

Wethouder Urk opgestapt vanwege rumoer rond opgepakte zoon: de wethouder had een nevenfunctie bij het transportbedrijf van zijn zoon verzwegen. Die zoon zit in Engeland in de cel, nadat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs bij hem had gevonden.

Johnson loodst omstreden brexit-wet definitief door Lagerhuis: de wet geeft Johnson de mogelijkheid om delen van de brexitafspraken naast zich neer te leggen. De Europese Commissie vindt dat de Britse wet internationaal recht schendt.

En dan nog even dit:

Vijf papegaaien in een Brits wildpark zijn uit elkaar gehaald, nadat ze bezoekers hadden uitgescholden. De Afrikaanse grijze papegaaien werden afgelopen augustus opgenomen door het Lincolnshire Wildlife Park en samen in quarantaine geplaatst. Daar namen ze allerlei grof taalgebruik van elkaar over.

Volgens de directeur van het park, Steve Nichols, moedigden de geschokte en lachende reacties van bezoekers de vogels aan om het vaker te doen. "Sommige bezoekers vonden het grappig. Maar vanwege de kinderen die in het weekend op bezoek komen, besloten we ze te verhuizen", zegt Nichols tegen de BBC. "Ik hoop dat ze binnen de koloniën andere woorden leren. Want als ze de anderen grof taalgebruik leren en ik eindig met 250 vloekende vogels, weet ik niet wat we nog moeten doen."

De vogels zijn niet de eersten in het park die voor opschudding zorgen. Papegaai Chico uit hetzelfde wildpark ging eerder dit jaar viral met zijn imitatie van Beyoncé's hit 'If I were a boy'.

En zo klonk dat: