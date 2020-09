Verhit verkiezingsdebat tussen Trump en Biden van start

In Cleveland is het eerste verkiezingsdebat tussen president Trump en zijn uitdager Biden begonnen. Vanwege de coronacrisis sloegen de mannen aan het begin het gebruikelijke handen schudden over. Ook zijn er maar enkele tientallen toeschouwers aanwezig, allemaal vooraf getest op het virus.

Er staat veel op het spel voor beide mannen. Trump heeft een aanhoudende achterstand in de peilingen weg te werken, voor oud-vicepresident Biden is het een hernieuwde kennismaking met het Amerikaanse publiek na vier jaar uit de politiek.