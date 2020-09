Wethouder Urk opgestapt vanwege rumoer rond opgepakte zoon

Wethouder Geert Post van Urk is gisteravond opgestapt. Volgens Post had hij naar eigen zeggen kunnen aanblijven, maar vreest hij dat "wat in 2020 is gebeurd iedere keer voor mijn voeten wordt geworpen. En dat wil ik mijn gezin, mijzelf, de SGP en onze prachtige gemeente Urk niet aandoen."

Post kwam begin augustus onder vuur te liggen toen bleek dat hij een nevenfunctie bij het transportbedrijf van zijn zoon had verzwegen. Zijn zoon was toen net gearresteerd, nadat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs bij hem had gevonden. Hij zit nog tot zeker januari in een Engelse cel.

Post stapte op in een ingelaste raadsvergadering over het onafhankelijke integriteitsonderzoek dat naar hem was ingesteld. Gedurende het onderzoek had Post zijn taken al neergelegd. Nadat hij zijn opstappen had aangekondigd, verliet Post het gemeentehuis en ging hij niet meer in debat met de raad.

De fractievoorzitters van de andere partijen in de raad zeiden tegen Omroep Flevoland het besluit van Post te respecteren. Post was sinds 2010 wethouder op Urk. Eerst werkte hij parttime, sinds de laatste verkiezingen fulltime. Hij had onder meer Economische Zaken en Visserij in zijn portefeuille.