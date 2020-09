Politie onderschept 50.000 kilo vuurwerk; zeven verdachten aangehouden

De politie Noord-Nederland heeft in samenwerking met de Duitse politie 50.000 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Zeven mensen zijn in de zaak opgepakt, onder wie vier Nederlanders. Het gaat volgens de politie om 'professioneel en massa-explosief' vuurwerk.

Halverwege deze maand werden door de politie Noord-Nederland drie mensen uit Delfzijl aangehouden, meldt RTV Noord. Ze worden verdacht van verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren.

Dat is verboden, omdat het om zogeheten massa-explosief vuurwerk gaat, dat in een speciale ruimte bewaard moet worden. Bovendien is er speciale kennis voor nodig om het verantwoord af te steken. Als een stuk van dat vuurwerk afgaat, kan ook al het andere vuurwerk exploderen.

Vijftig ton

Bij de verdachten uit Delfzijl werd ruim 700 kilo vuurwerk aangetroffen. Daarnaast werd 2300 euro in beslag genomen. Nader onderzoek wees uit dat het vuurwerk vermoedelijk afkomstig was uit Duitsland.

Na het delen van informatie met de Duitse politie is vorige week donderdag in Wietmarschen een vrachtauto aangetroffen met 2400 kilo vuurwerk. Op een andere plek in Wietmarschen vond de politie 153 pallets met in totaal zo'n 50.000 kilo professioneel vuurwerk.

De partij was vermoedelijk bestemd voor de Nederlandse particuliere markt en had een waarde van 750.000 euro. Ook nam de politie 15.000 euro aan contant geld in beslag.