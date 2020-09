Verwarrende uitspraken Jos B.: tegenstrijdig of een verspreking?

Op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos B. is er verwarring ontstaan over uitspraken van de verdachte, die weinig wil zeggen. Vandaag klonk vaak: "Ik onthoud mij van commentaar".

B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in de zomer van 1998. Zelf zegt hij dat hij de dode jongen op de Brunsummerheide heeft aangetroffen toen hij daar toevallig was.

De spaarzame antwoorden die B. gaf, roepen vragen op. Zo is er onduidelijkheid over wat hij precies heeft gezegd over de vindplaats van Nicky, het tijdstip van de vondst en hoe laat hij die dag is opgestaan.

Gisteren, op de eerste dag van de rechtszaak, kwam hij met een verklaring op video en beantwoordde vervolgens daarover een paar vragen. Vandaag gaf B. op vrijwel geen enkele vraag antwoord. De familie van Nicky Verstappen en hun vertrouwenspersoon Peter R. de Vries stellen dat zijn verklaring rammelt.

Vindplaats

Onduidelijkheid ontstond onder meer over de vindplaats. Vandaag zei B. dat hij de jongen had gevonden op de Heikop. Deze locatie is in tegenspraak met wat hij gisteren verklaarde. Toen stelde hij dat hij de jongen had gevonden bij het dennenbosperceeltje, een stuk verderop. Toen de officier van justitie om opheldering vroeg, zei B. dat hij het niet meer weet. Het blijft onduidelijk of het om een verspreking gaat.

Onduidelijk is ook wanneer B. Nicky naar eigen zeggen heeft aangetroffen: op maandag 10 augustus of dinsdag 11 augustus 1998. Vandaag verklaarde hij daar iets anders over dan gisteren.

Aanhouding Marechaussee

Toen Jos B. naar eigen zeggen op het punt stond om de vondst van Nicky te melden, bedacht hij zich toen hij op de Brunsummerheide door marechaussees werd tegengehouden. Toen die hem vertelden dat de jongen was gevonden, concludeerde B. naar eigen zeggen dat zijn informatie niet meer nodig was.

Maar de marechaussees kunnen zich niet herinneren dat ze met Jos B. hebben besproken dat Nicky was gevonden. Op nadere vragen van de rechter zei B. opnieuw dat hij verder geen commentaar had.

De rechtszaak gaat volgende week verder. Er zijn dan drie dagen ingepland. Er wordt onder meer een deskundige gehoord, de familie van Nicky Verstappen krijgt het woord en het Openbaar Ministerie komt met de strafeis.