Busje filmploeg in Amsterdam-Noord in brand gestoken en uitgebrand

In Amsterdam-Noord is een busje van een filmploeg in brand gestoken. Er is niemand gewond geraakt, maar het busje is uitgebrand.

Het gebeurde gistermiddag in de Kwartelstraat. Getuigen zagen dat iemand iets in het busje gooide, waarna het voertuig direct vlam vatte.

In het voertuig zaten benodigdheden voor filmopnames die in een woning in de straat werden gemaakt. Volgens RTL Boulevard was een cameraploeg bezig met opnamen voor het derde seizoen van de serie Mocro Maffia.

De brandweer heeft de brand geblust, maar de bus is total loss en ook een groot deel van de inhoud is door de vlammen verwoest.