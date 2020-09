'250 gedupeerde ouders voor eind van het jaar geholpen'

Een groep van 250 ouders met grote financiële problemen door de affaire rond de kinderopvangtoeslag, moet voor het einde van dit jaar geholpen zijn. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer dat het gaat om mensen die acute problemen hebben of in een zeer schrijnende situatie zitten door het optreden van de Belastingdienst.

In de eerste categorie zitten mensen die bijvoorbeeld uit hun huis dreigen te worden gezet of de boodschappen niet meer kunnen betalen. De tweede categorie heeft weliswaar geen acuut probleem, maar zit wel al jaren in de misère.

In een debat in augustus zei Van Huffelen dat er 70 ouders in beeld waren, die in ernstige financiële problemen waren gekomen nadat zij ten onrechte als fraudeur waren aangemerkt. Zij erkende toen al dat er ook schattingen waren die veel hoger uitkwamen. Nu is zij dus op 250 uitgekomen.

Dure decembermaand

Die groep wordt met voorrang geholpen, al kan Van Huffelen niet zeggen dat dat ook betekent dat ze voor het eind van het jaar allemaal geld hebben gekregen of dat hun herstel is 'afgerond'. In ieder geval zullen medewerkers van de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT) ervoor zorgen dat geen van deze ouders in de dure decembermaand acute financiële problemen heeft.

In totaal hebben inmiddels 8300 ouders bij het ministerie van Financiën gemeld dat zij gedupeerd zijn door de affaire. Zo'n 1300 van hen hebben inmiddels een zaakbehandelaar. Volgens de planning worden zij begin volgend jaar geholpen. De overige ouders krijgen in het voorjaar te horen wanneer zij aan de beurt zijn. De ambitie is dat alle gedupeerden aan het einde van 2021 geholpen zijn.

Computersystemen nog niet op orde

Van Huffelen erkent dat het allemaal langer duurt dan zij zou willen. Ze wijst erop dat het moeilijk is om voldoende medewerkers te werven voor de UHT en dat de computersystemen ook nog niet op orde zijn. Een einddatum voor de hersteloperatie wil ze niet geven, ook omdat gedupeerden zich nog tot 2023 kunnen melden.

Om te voorkomen dat ouders in de tussentijd alsnog in acute financiële problemen komen, wordt er een noodvoorziening in het leven geroepen: ouders die hun boodschappen of de huur niet kunnen betalen door een stapeling aan schulden kunnen eenmalig 500 euro krijgen. Als ze zich daarvoor melden, worden ze binnen 24 uur geholpen.

Van Huffelen wil de ouders zo snel mogelijk helpen, maar ook zorgvuldig zijn: