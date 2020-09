Doven en slechthorenden boos om neptolk achter burgemeester Berg en Dal

De organisatie zegt te begrijpen dat "het traditie is bij carnaval om actualiteit op de hak te nemen". Voor doven en slechthorenden was het echter niet duidelijk of het ging om een officiële persconferentie of een grap, stelt het Dovenschap. "Het feit dat er serieuze informatie is gedeeld met, voor niet-gebarentaalvaardige mensen, een grappig jasje vinden wij schandalig."

Parodie

De slechthorende Thijs Medendorp woont in de gemeente Berg en Dal en schaamt zich voor de nepgebarentolk. "Ik heb geen problemen met parodie, maar een serieuze conferentie met een onofficiële tolk die de Nederlandse gebarentaal belachelijk maakt is zeer onacceptabel", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

De boodschap van Medendorp wordt gehoord door het Samenwerkings Orgaan Karnaval, dat samen met stichting Rozenmaondag, carnavalskoepel HeLaHo en de gemeente de persconferentie belegde. "Ik kan hem wel begrijpen", zegt voorzitter Willem Thijssen. "Alleen het was een ludieke manier. We hebben op een carnavaleske manier er een ander tintje aan gegeven, door een parodie op een gebarentolk te doen."

Het Dovenschap hoopt op excuses van de burgemeester Slinkman van Berg en Dal, maar die zegt de actie wel te begrijpen. De carnavalsvereniging heeft "de zware boodschap van het verplaatsen van de carnaval op ludieke wijze wat lichter willen maken", stelt hij. "Mensen, neem het leven eens niet zo zwaar. Erger je niet aan alles, en neem een ander niet steeds de maat. Er zijn genoeg echte problemen in dit land", voegt hij daaraan toe.

Tijdens de persconferentie werd bekend dat carnaval in de gemeente Berg en Dal is verplaatst naar volgend jaar zomer. De feesten en optocht komende winter gaan niet door.