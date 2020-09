Horeca-ondernemer: 'Dat ik mij ernstig zorgen maak, is een understatement'

Machteloos, zo voelt Roel Dusseldorp zich na het horen van de lijst met uitgelekte maatregelen. Hij is general manager bij Hotel New York in Rotterdam. "Ik kan niks aan de situatie veranderen."

De horeca lijkt hard te worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen. Zo ziet het ernaar uit dat alle horeca vanaf morgen drie weken lang om 22:00 dicht moet. Een andere maatregel die wordt besproken is alleen nog noodzakelijke reizen naar Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ook ligt teruggaan naar maximaal dertig mensen in een ruimte op tafel.

Dusseldorp: "De klap komt telkens in de horeca terecht. Ergens snap ik het wel, en misschien is het terecht, maar het voelt niet goed."

Het is nu nog rustig aan de telefoon, maar Dusseldorp verwacht dat die vanavond wel zal gaan rinkelen. Met afmeldingen welteverstaan. "Het lijkt op de vorige keer, toen de horeca dicht moest. Het enige verschil is dat het nu geen zondag is maar een dinsdag."

Afscheid nemen

De general manager is al begonnen met het aanpassen van de roosters van zijn werknemers. Zijn personeelsbestand slonk de afgelopen maanden met zo'n veertig procent. "In de zomer trok het weer wat aan, toen hebben we mensen aangenomen. Ik doe er alles aan om te voorkomen dat we nu weer afscheid moeten nemen van personeel."

De maatregel die voor hem het meeste impact zou hebben is het verbod op niet-noodzakelijke reizen. "Als je tegen de hotellerie zegt dat je alleen gasten uit eigen stad mag ontvangen, dan is het eigenlijk een lockdown. Want zo veel mensen zijn dat niet."

Dusseldorp heeft vooral veel vragen. "Want in hoeverre moeten wij als sector gaan controleren waar iemand vandaan komt? Mag ik dan geen boekingen aannemen? Is het een advies of verplichting? Ik heb nogal wat vragen waarvan ik overigens niet denk dat die vanavond zullen worden weggenomen."

'Zorgen is een understatement'

Ook in Noord-Brabant zijn de zorgen in de horeca groot. "Je voelt de grond letterlijk wegzakken onder je voeten. Continu hebben we rekening gehouden met een mogelijke tweede golf, maar als deze maatregelen er dan zijn, is het alsnog slikken", zegt Tim Wijdemans, horeca-ondernemer in Tilburg, actief in evenementen en feesten en partijen.

Van de 130 mensen in dienst ging hij al naar 95 personeelsleden. "De druk op de organisatie was daarom de afgelopen maanden enorm. Een lockdown is natuurlijk nog erger, maar dit is ook wel van de categorie even laten bezinken en maar eens kijken wat er nog wel kan. Maar dat ik mij ernstige zorgen maak, is een understatement."

Drie weken

Hoe heftig het effect van de maatregelen voor hem wordt, heeft volgens de ondernemer alles te maken met de duur van de maatregelen. "Daar ben ik erg benieuwd naar. Ik hoor nu drie weken. Dan hoop ik dat het daarbij blijft. Ik heb tijdens de eerste coronagolf vaak gehoopt dat het snel klaar zou zijn, en toen duurde het tien weken."

De enige reden dat de ondernemer het nu redt, is door de NOW-steun. Een buffer om het potentiele verlies van de komende weken te overbruggen, heeft hij dan ook niet. "Het verlies dat wij hebben geleden in de maanden dat we dicht waren, maak je niet eens goed met zes goede maanden."

Wijdemans begrijpt dat er "iets" moet gebeuren vanwege de oplopende besmettingen. "Maar we hebben ons in de horeca over het algemeen goed aan de richtlijnen gehouden. Ook bleek telkens dat de stijging van de besmettingen voornamelijk uit huiselijke kring kwam. Daarom heb ik het gevoel dat de horeca wel weer heel zwaar gestraft wordt. Dat staat los van het gezondheidsbelang: er moet iets gebeuren, maar dit is voor veel bedrijven de nekslag, vrees ik."

Wie betaalt de rekening?

Als het gaat om de vervroegde sluitingstijd in de horeca, dan zullen vooral flexkrachten daarvan de rekening gaan betalen, zegt Edwin Vlek, sectorbestuurder bij FNV Horeca. "Doordeweeks zal het weinig uitmaken, alleen in het weekend zijn veel zaken later open. Hoe minder werk, hoe minder uren en dan zijn er minder mensen nodig. Dit zal een direct effect hebben op de werkloosheid."

Waar horeca-ondernemers de afgelopen weken volgens Vlek juist mensen aannamen, denkt hij nu dat dit wel klaar is. "Je zal zien dat de flexwerker wederom de dupe is, en als eerste zal worden opgebeld dat hij niet hoeft te komen."