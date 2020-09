Oranje reisadvies voor heel België: alleen noodzakelijke reizen

Het Nederlandse reisadvies voor heel België is aangescherpt van geel naar oranje: alleen noodzakelijke reizen. Eerder gold alleen een oranje reisadvies voor Antwerpen en Brussel en omgeving.

Het advies wordt aangepast vanwege inreisbeperkingen die door België zijn ingesteld. De Belgische overheid heeft Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht vanwege het aantal coronabesmettingen ingedeeld bij de 'rode zones', wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen vanuit die regio's naar België worden afgeraden.

Reizigers uit die provincies die minimaal 48 uur blijven, moeten zich laten testen bij een Belgische testcentrum. Ook moeten ze in quarantaine voor 14 dagen of zolang het verblijf duurt.

Niet altijd verplicht in quarantaine

De quarantaine mag worden onderbroken voor het noodzakelijke doel van de reis, meldt het ministerie, bijvoorbeeld een zakelijke vergadering of begrafenis. Voor noodzakelijke reizen korter dan 48 uur geldt geen test- en quarantaineplicht. Ook voor reizigers uit andere Nederlandse provincies geldt die plicht niet. Zij krijgen wel het advies om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Nederlanders die verbleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Antwerpen, de provincie Luik of de provincie Waals-Brabant worden geacht om bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Dat geldt niet voor wie uit andere Belgische regio's komt.