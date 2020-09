Knops over wederopbouw na orkaan Irma: tegenwerking bij regering Sint-Maarten

De wederopbouw van Sint-Maarten, ruim drie jaar nadat orkaan Irma er verwoestend heeft huisgehouden, wordt opgehouden door traagheid van de lokale autoriteiten en bureaucratie bij de Wereldbank.

In een brief aan de Tweede Kamer verwijt staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Sint-Maartense regering "een gebrek aan daadkracht en zelfs tegenwerking".

In november 2017 stelde Nederland onder andere via de Wereldbank 550 miljoen euro beschikbaar. Maar pas volgende maand wordt begonnen met het repareren van de eerste zes van in totaal twintig scholen. Het herstel van de luchthaven zal zelfs niet eerder dan in de loop van volgend jaar starten.

Pragmatisme

Knops schrijft dat hij bij Sint-Maarten en de Wereldbank blijft aandringen "op daadkracht, focus op de prioritaire projecten, creativiteit en pragmatisme".

De staatssecretaris verwacht dat de opening van een lokaal kantoor door de Wereldbank de voortgang ten goede komt, maar ook dat stuit vooralsnog op stroperige ambtelijke processen.