'Deel flexbedrijven benadeeld in steunmaatregel'

Een deel van de uitzendbureaus en payroll-bedrijven die gebruik maken van de steunmaatregel NOW, wordt onterecht benadeeld door een technisch mankement in de regeling. Dat stelt de belangenvereniging voor flexbedrijven en een advocaat die bedrijven in die sector vertegenwoordigt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt het probleem te herkennen en kijkt of er een oplossing mogelijk is.

Uitzendbureaus zijn tot nu toe groot afnemers geweest van subsidie uit de NOW-regeling. Uit een lijst van het UWV blijkt dat ze al voor tientallen miljoenen steun ontvingen.

Een van de voorwaarden voor NOW 1.0 en NOW 2.0 is dat werkgevers geen personeel ontslaan. Om te kijken of dat gebeurt of niet, kijkt de overheid naar of de loonsom die een bedrijf betaalt - alle lonen bij elkaar opgeteld - ten minste gelijk is gebleven ten opzichte van maart.

Dat kan voor uitzendbureaus ongunstig uitpakken. Dat heeft te maken met hoe een deel van de uitzendbureaus het totale loon over de maand maart berekent.

Vijf weken in een maand

Veel uitzendbureaus betalen uitzendkrachten per week uit. Omdat ze per maand loonaangifte doen bij de Belastingdienst, moeten ze een aantal weken bij elkaar voegen. Dat zijn niet altijd vier weken: dan zouden er dagen overblijven die in geen enkele maand vallen.

Om dat op te lossen tellen ze voor januari en februari vier weken bij elkaar, en voor maart vijf weken. April en mei tellen dan weer vier weken, en juni opnieuw vijf, enzovoort.

Dat betekent dat de loonsom over maart in dat geval automatisch al hoger is dan de loonsom over de twee maanden erna. Op papier lijkt het daardoor dat er na maart mensen zijn ontslagen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Toch kan het betekenen dat uitzend- of payroll bedrijven hierdoor geen NOW krijgen, en als ze het wel krijgen moeten ze mogelijk een deel terugbetalen of kunnen ze een boete krijgen.

'Honderden bedrijven'

Om hoeveel bedrijven het gaat die hier tegenaan lopen is niet duidelijk. Volgens Piet Meij van de NBBU, de brancheorganisatie waar zo'n 1300 bedrijven bij zijn aangesloten, heeft de helft van de leden een beroep gedaan op de eerste ronde NOW-steun. Voor de tweede ronde was dat zo'n 30 procent.

Omdat bovendien de helft van de leden boekhoudsoftware gebruikt die automatisch in maart vijf weken bij elkaar pakt, schat hij dat zo'n 300 bedrijven tegen het technische probleem bij de subsidieaanvraag zijn aangelopen. Een waterdichte schatting is dat niet. Als toevallig veel van de bedrijven die subsidie hebben aangevraagd de leden zijn die niet zulke software gebruiken, ligt het aantal bijvoorbeeld lager.

Half miljoen euro

Om het probleem aan te kaarten, heeft advocaat Henradin Mouselli een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Zij vertegenwoordigt flexbedrijven en vraagt de minister met een oplossing te komen.

Welk bedrijf zij bijstaat wil ze niet zeggen, wel kan ze voorrekenen hoeveel het haar cliënt grofweg scheelt. Het bedrijf heeft een loonsom van 200.000 euro per week. Dat betekent dat het loonsombedrag in maart twee ton hoger lag dan de twee maanden erna.

In dit geval heeft het bedrijf subsidie aangevraagd en ontvangen. Dat betekent dat de overheid het 'te veel' ontvangen geld, plus een boete, achteraf terugvordert. In dit geval is komt dat neer op ruim een half miljoen euro, aldus Mouselli.

Of het ministerie hier iets aan gaat veranderen is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder wordt het probleem op dit moment onderzocht.