Gevechten en oorlogsretoriek om Nagorno-Karabach laaien hoog op

Voor de tweede achtereenvolgende dag wordt er zwaar gevochten tussen Armeense en Azerische troepen om de regio Nagorno-Karabach. Beide landen beschuldigen elkaar ervan zwaar geschut in te zetten. Volgens Azerbeidzjan beschieten Armeense troepen de stad Terter.

Armenië en Azerbeidzjan hebben voor delen van hun land de noodtoestand uitgeroepen en hebben hun legers gedeeltelijk gemobiliseerd.

Gisteren laaide het conflict om Nagorno-Karabach onverwacht op. In twee dagen zijn tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt.

Beschuldigingen

Beide partijen geven elkaar de schuld van het geweld. De Turkse president Erdogan, een bondgenoot van het etnisch en religieus verwante Azerbeidzjan, sprak van een invasie. De Azerbeidzjaanse president Ali Aliyev zei dat hij de controle over Nagorno-Karabach wil herwinnen.

Het Armeense parlement spreekt van een grootschalige aanval op Nagorno-Karabach, en beschuldigt Turkije ervan de regio te destabiliseren. Ook zweert het dat Armenië de Armeniërs in Nagorno-Karabach zal beschermen.

Nagorno-Karabach is een regio van Azerbeidzjan en is in feite een onafhankelijke republiek. Internationaal wordt deze niet erkend, maar wel gesteund door Armenië, dat op zijn beurt een bondgenoot is van Rusland.

Armeense enclave

Ten tijde van de Sovjet-Unie was Nagorno-Karabach een zelfstandige Armeense regio binnen de Sovjet-republiek Azerbeidzjan. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie scheidde Nagorno-Karabach zich met Armeense steun af van Azerbeidzjan. Het leidde tot een gewapend conflict waarbij in vijf jaar tienduizenden doden vielen. In 1994 werd een staakt-het-vuren gesloten.

Sindsdien is het een van de 'bevroren conflicten' in de Kaukasus. Af en toe laaien de spanningen weer op, zoals in juni dit jaar, toen bij grensschermutselingen zestien doden vielen. Dat werd in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe gevolgd door de grootste demonstratie in jaren. De betogers eisten dat hun regering de regio herovert.

Nagorno-Karabach was in het begin van de jaren 90 een Armeense enclave, maar door gebiedsuitbreidingen grenst het nu aan Armenië.

Olie en gas

Er wonen slechts 150.000 mensen, maar het gebied is strategisch belangrijk omdat er olie- en gasleidingen doorheen lopen. Het oplaaien van het conflict leidde daarom gisteren tot druk diplomatiek overleg. China en Rusland riepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, terwijl de Turkse president Erdogan zich achter Azerbeidzjan schaarde.