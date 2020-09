Basisschool in Haren ontruimd vanwege gaslek

De Sint-Nicolaasschool in het Groningse Haren is vanochtend ontruimd vanwege een gaslek in de straat. Het gas komt volgens de brandweer vrij uit meerdere rioolputten in de straat van de basisschool, meldt RTV Noord.

De melding over de lekkage kwam rond 08.30 uur bij de brandweer binnen. Korte tijd later werd besloten school te ontruimen. De leerlingen zijn naar huis gestuurd. Ze werden tijdelijk opgevangen in een kerk in de buurt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer worden de lessen vandaag ook niet meer hervat. Het gaat in totaal om 430 leerlingen.