Vanavond coronapersconferentie, nog overleg en onzekerheid over maatrgelen

Gisteren meldde het RIVM bijna 3000 nieuwe coronagevallen. Dat getal loopt al weken op en sinds kort geldt dat ook voor het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen. Reden om het 'Catshuisoverleg' weer op te starten. Voor de zomer overlegden betrokken ministers zondags met elkaar en met experts, vaak Jaap van Dissel van het RIVM, in Ruttes ambtswoning.

De bijeenkomst (met Van Dissel) op het Catshuis gisteren duurde wel even, weet politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Dat was niet zomaar een paar uurtjes, maar echt flink lang, omdat het kabinet veel opties aan het bekijken is."

Mondkapjes en spatmaskers

Een van die opties is 'iets met mondkapjes', vooral in de situatie dat 1,5 meter niet te handhaven is. "Er wordt gedacht aan contactberoepen, zoals kappers", zegt Van der Wulp. "En ook aan plastic spatmaskers voor personeel in de horeca."

Veel is nog onduidelijk dus. Of in de woorden van premier Rutte afgelopen vrijdag: "We sluiten niets uit."