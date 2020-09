Starters op woningmarkt: 'Tegenwoordig hebben ze het echt moeilijk'

Het kabinet maakt zich zorgen over starters op de woningmarkt. Deze week is uitgeroepen tot Week van de Starter. Om de zoektocht voor starters iets makkelijker te maken is er een website gemaakt waar alle informatie op staat die een starter nodig heeft om een eerste huurhuis of koopwoning te vinden.

Maar hoe slecht staan starters er nu eigenlijk precies voor? Dit zijn de cijfers over wachtlijsten, huurprijzen en koopkansen.

Sociale huur

In theorie kunnen veel starters terecht in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Hun inkomen zit vaak nog onder de grens van ongeveer 39.000 euro per jaar, die de corporaties voor het merendeel van hun woningen aanhouden. Maar in de praktijk is het krijgen van een sociale huurwoning lastiger. Op veel plekken liep de wachttijd die nodig is voor een woning de afgelopen jaren op, zegt woonbeleidonderzoeker Steven Kromhout van RIGO Research en Advies.

Goede landelijke cijfers over de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn er niet. Het beste beeld geeft een rapport van RIGO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat vorig jaar verscheen. Daarin hebben de onderzoekers naar vijf regio's gekeken over een periode van vijf jaar. Er zitten regio's bij waar de woningmarkt heel krap is, zoals Utrecht en Zuid-Kennemerland (Haarlem en omstreken), maar ook regio's als Hengelo waar dat minder speelt. Toch neemt overal de wachttijd toe.

Wachttijden in een aantal regio's (bron: RIGO Research en Advies):