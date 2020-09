Stilte in De Kuip en andere stadions: 'Groot compliment aan legioen'

Sinds 1 juli is publiek weer welkom in stadions, mits supporters zowel erbinnen als erbuiten de anderhalvemeterregel in acht kunnen nemen. Ook spreekkoren en gezang zijn vanwege het risico op de verspreiding van het coronavirus taboe.

Voor clubs en burgemeesters, die gaan over de openbare orde, ontstond een duivels dilemma, want sfeer in een stadion is belangrijk, maar het handhaven van de coronaregels ook. "Het gaat heel lastig worden om dit in toom te houden", zei de Nijmeegse burgemeester Bruls, ook voorzitter van de koepel van veiligheidsregio's. Burgemeester van Breda Paul Depla kondigde namens de speelsteden aan dat hij geen "juichpolitie" zou instellen.

Meteen bij de eerste speelronde twee weken geleden ging het mis, maar het was dan ook wennen, zei de KNVB. Gisteren stelde de voetbalbond dat "het overal echt heel goed in onze stadions gaat" en dat de laatste stevige waarschuwing van minister Van Ark de bond dan ook zeer had verrast.

Van Ark noch Aboutaleb wilden vanavond reageren.