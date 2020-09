Dode man gevonden op bungalowpark, twee aanhoudingen

Op een bungalowpark in het Overijsselse Delden is het lichaam van een dode man gevonden. De politie heeft een groot deel van bungalowpark De Mors afgesloten en doet forensisch onderzoek in twee bungalows.

Twee mensen zijn aangehouden, aldus de politie. Het is vooralsnog onduidelijk wat er is gebeurd en of er sprake is van een misdrijf.

Volgens omwonenden wordt het huisje waar de dode man is aangetroffen, bewoond door seizoensarbeiders, meldt een lokale nieuwspagina.