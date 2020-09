Vier aanhoudingen om helikopterkaping België

In verband met de kaping, twee dagen geleden, van een Belgische helikopter zijn vier mensen aangehouden, meldt de VRT. Het parket van Antwerpen bevestigt de arrestaties.

De kaping was vrijwel zeker bedoeld om gevangenen te helpen ontsnappen uit gevangenissen in Brussel. Dat mislukte, waarna de verdachten zich uit de voeten maakten. Bijzonderheden over de aanhoudingen zijn nog niet bekendgemaakt.

Afgelopen vrijdag werd de helikopter op het vliegveld van Deurne gekaapt door drie gewapende mannen. Die hadden de heli gehuurd, zogenaamd omdat ze boven Brussel foto's wilden maken. Eenmaal aan boord dwongen ze de piloot koers te zetten naar de gevangenis van Vorst en de vrouwenafdeling van de gevangenis Berkendael.

Toen het op beide plekken niet lukte om te landen, dwongen de drie de piloot door te vliegen naar Tienen en daar het toestel op een carpoolplek aan de grond te zetten. Vervolgens gingen ze ervandoor.

De piloot werd opgevangen door de politie en heeft slachtofferhulp gekregen.

Beelden van de laagvliegende helikopter werden later op Twitter gezet: