Wekdienst 27/9: Meer regio’s met extra coronamaatregelen • Start Roland Garros

In Groningen is de eigenaar van een dansschool aangehouden op verdenking van misbruik. Tegen het Dagblad van het Noorden zegt het Openbaar Ministerie dat er elf aangiftes liggen tegen de man. Tien daarvan komen van minderjarigen.

De 37-jarige verdachte zit sinds 8 september vast. Zijn hechtenis is donderdag met drie maanden verlengd. Het OM wil tegenover de krant niet ingaan op de aard van het misbruik. "Het onderzoek is nog in volle gang", zegt een woordvoerder.

De man runde sinds 2004 een streetdance-school, een van de grootste in Groningen. De eigenaar is niet meer betrokken bij de dansschool en de leiding wil de lessen voortzetten. "We vragen jullie vertrouwen en steun om met ons een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in een veilige omgeving", schrijven ze in een brief aan leden en ouders.

Goed nieuws voor wintersportliefhebbers in delen van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Daar ligt flink wat sneeuw door de combinatie van een koufront en veel neerslag.

Op sommige plekken moesten wegen worden vrijgemaakt van sneeuw en ijs en in delen van Oostenrijk viel er al sneeuw op zo'n 550 meter hoogte.

Volgens het Zwitserse KNMI viel er in de plaats Montana, in het zuidelijke kanton Wallis, zo'n 25 centimeter sneeuw. Dat was volgens het instituut een record voor de tijd van het jaar.

De sneeuw viel met name aan de noordzijde van de Alpen, meldt Weerplaza. De meeste sneeuw viel boven de 1100 meter.