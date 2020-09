Jongen uit Musselkanaal ontvoerd, verdachte opgepakt

Een jongen uit Musselkanaal is gisteren enkele uren ontvoerd geweest. De politie in Groningen zegt dat sprake was van een "urgente vermissing" en dat daarom met veel politiemensen en een helikopter naar hem is gezocht.

De jongen is zo'n drie uur later gevonden. Een man van 25 is opgepakt op verdenking van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Het is niet bekend waar de jongen en de verdachte zijn gevonden.

De zaak speelde zaterdagmiddag. De leeftijd van de jongen is niet bekendgemaakt; de politie zegt alleen dat hij minderjarig is. De verdachte is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit vast en wordt verhoord.