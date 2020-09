82 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro gevonden in verborgen ruimte in auto

In een verborgen ruimte in een auto hebben agenten 82 kilo cocaïne gevonden en ruim 1,5 miljoen euro aan contant geld. Er is een 28-jarige verdachte uit Rotterdam aangehouden, meldt de regionale omroep Rijnmond. De man zit vast en er loopt een onderzoek.

De drugs en het geld werden gevonden in een auto die op een oplegger stond. De vondst werd donderdag al gedaan tijdens een controle door agenten in Breda. De politie heeft dat vandaag bekendgemaakt.

De auto, de drugs, het geld en meerdere telefoons zijn in beslag genomen.

De politie zegt dat er steeds vaker verborgen ruimtes in auto's worden aangetroffen door agenten.