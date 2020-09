Kabinetsformatie Libanon mislukt: premier treedt alweer af

Na krap een maand in functie is de Libanese premier Mustapha Adib afgetreden. Het is hem in die tijd niet gelukt om een onafhankelijk zakenkabinet te formeren. Belangrijkste struikelblok waren de sjiitische partijen, die per se opnieuw de minister van Financiën wilden leveren.

Hij zegt dat hij opstapt omdat het soort kabinet dat hij wilde formeren "gedoemd was te mislukken" en dat hij het bewaren van de nationale eenheid belangrijk vindt.

Helse taak

Eind augustus werd hij nog met brede steun van religieuze partijen gekozen nadat premier Diab was afgetreden na de enorme explosie in de haven van Beiroet. Daarbij kwamen bijna 200 mensen om het leven, raakten duizenden gewond en werd voor miljarden aan schade aangericht.

Adib had de helse taak gekregen om in het land, dat al te maken had met een ongekende economische crisis, politieke spanningen en de coronapandemie, economische en politieke hervormingen door te voeren. Iets wat ook zijn voorgangers niet was gelukt.