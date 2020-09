Zeker 22 doden bij crash militair vliegtuig in Oekraïne

In het oosten van Oekraïne zijn zeker 22 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om een militair toestel met 28 inzittenden aan boord, zeggen de hulpdiensten. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers.

Het vliegtuig stortte om nog onbekende redenen neer tijdens de landing en vloog vervolgens in brand. De hulpdiensten troffen de lichamen van 22 passagiers aan. Twee inzittenden raakten zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Naar de andere vier wordt nog gezocht.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zaten aan boord piloten van de luchtmacht en militairen in opleiding. De crash gebeurde in de buurt van een militaire luchthaven. Het toestel was bezig met een oefenvlucht.

Op Twitter zijn beelden gepubliceerd waarop de nasleep van de crash te zien zou zijn: