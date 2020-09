Verdachten vuurwerkbom Urk vergisten zich in adres

De vuurwerkbom die in november vorig jaar een explosie veroorzaakte in een huis in Urk, was bezorgd bij de verkeerde woning. De verdachten hadden zich vergist in het adres, erkende een van hen vandaag in de rechtbank in Lelystad.

De politie had dit vermoeden al langer, maar nu bevestigde de 24-jarige verdachte het zelf.

Het vuurwerk had eigenlijk moeten ontploffen in het huis van een ander echtpaar. Die mensen hadden volgens Omroep Flevoland een dag eerder aan de politie doorgegeven dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto lag.

De explosie veroorzaakte een enorme ravage en blies onder meer de voordeur van het huis uit het kozijn. Ook bezweek een muur. De bewoners waren op het moment van de explosie thuis, maar raakten niet gewond.

Emotioneel

De 24-jarige verdachte maakte vandaag een emotionele indruk. "Ik vind het zo erg wat er is gebeurd, dat is nooit de bedoeling geweest", verklaarde hij. "Ik heb het nooit gewild. We zouden de mensen laten schrikken, maar niet in gevaar brengen."

De officier van justitie komt later vanmiddag met haar strafeis tegen hem. De aanklacht is poging tot moord en doodslag.

De strafzaak van de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Urk, die het initiatief zou hebben genomen voor het maken en plaatsen van de vuurwerkbom, is uitgesteld tot 23 december. Hij is kort voor de zitting van advocaat gewisseld.