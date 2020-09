Baggeraars hallen tientallen explosieven uit Muidertrekvaart

Al een paar weken wordt er in Muiden druk gebaggerd in de Muidertrekvaart. Aan het water stond jarenlang een kruitfabriek, waardoor er in het water veel explosieven liggen die niet zijn ontploft. Omdat er op het terrein van de fabriek een nieuwe woonwijk wordt gebouwd, vindt de gemeente Gooise Meren het nu tijd om de vaart op te schonen.

Die explosieven zijn waarschijnlijk in het water beland bij transport, maar ook de vele ontploffingen in de kruitfabriek leidden ertoe dat de munitie overal naartoe werd geslingerd. Vooral op de plek van de grootste ontploffing, in 1947, halen de baggeraars het ene na het andere explosief omhoog, meldt NH Nieuws.

Met de komst van de nieuwe woonwijk zal er in de toekomst ook meer gerecreëerd worden in het water. "Dat betekent ook dat het risico dat er een explosief wordt gevonden door vissers of zwemmers gaat toenemen. De gemeente vindt dat niet veilig, dus willen we alle explosieven uit de Muidertrekvaart hebben", zegt projectleider Meindert Heemstra. "Als je er met een schep tegen een explosief aankomt en er ontstaat een vonkje of wat dan ook, dan kan dat gevaar opleveren."

Grote kluis

De gemeente heeft een speciaal bedrijf ingeschakeld dat de bagger op een veilige manier uit de vaart haalt. Vervolgens wordt de bagger gezeefd en onderzocht op munitie.

"We vinden voornamelijk geschutmunitie en brisantgranaten van verschillende kalibers", vertelt adviseur Tim Hebbink. "Zodra er een explosief wordt gevonden, worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt er gekeken wat het precies is. Als alles veilig is, wordt het explosief in een munitiecontainer gelegd. Je kan het vergelijken met een grote kluis die extra beveiligd is."

De gevonden munitie wordt onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De baggerwerkzaamheden zullen naar verwachting nog twee weken duren.