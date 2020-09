Grote groep Willem II-supporters viert feest zonder naleven coronaregels

Een grote groep Willem II-supporters is voor het duel in de Europa League tegen Rangers FC in Tilburg samengekomen voor een feest. Op Twitter circuleren beelden waarop te zien is dat er op een plein bij het stadion wordt gedanst en gezongen, zonder dat de coronaregels worden nageleefd. De gemeente Tilburg ziet echter geen probleem en heeft bewust een vergunning afgegeven voor het feest.

De organisatie heeft volgens de gemeente al gevraagd om afstand te houden en de coronaregels in acht te nemen. De gemeente Tilburg zegt tegen Omroep Brabant dat ze geen aanleiding zien om in te grijpen. "Voor het eerst in vijftien jaar spelen we Europees voetbal. En daar zijn we trots op", zegt de woordvoerder. "We zijn niet gek en we weten ook wel dat er gefeest wordt."

De woordvoerder is niet geschrokken van de beelden. "Wij zien vooral beelden van mensen die hun handen bij binnenkomst ontsmetten."