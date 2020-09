Minister: stuntaanbiedingen naar oranje-coronalanden 'gotspe', maar verbod kan niet

Minister Van Nieuwenhuizen vindt het onbehoorlijk dat vliegtuigmaatschappij Ryanair tickets aanbiedt voor slechts vijf euro naar gebieden waar code oranje van kracht is. Veel partijen in de Tweede Kamer zijn woedend over het aanbieden van extreem goedkope tickets, terwijl het coronavirus weer oplaait. "Er is sprake van ordinaire dumping", stelt CDA-Kamerlid Amhaouch.

"Laat ik er duidelijk over zijn: ik vind het een gotspe", zei de minister van Infrastructuur en Waterstaat in een debat over verspreiding van het virus door internationaal personenvervoer. Maar ze kan het stunten met prijzen niet verbieden. Ryanair geeft ook kaartjes gratis weg.

Ontmoedigen

Ook een algemeen verbod op vakantievluchten naar gebieden met code oranje, zoals enkele partijen in de Tweede Kamer willen, is niet mogelijk. Vorige week zijn vanaf Schiphol zo'n 40.000 reizigers naar een risicogebied gereisd. De Kamer maakt zich zorgen dat vakantiegangers besmet terugkomen en het virus vervolgens in Nederland verder verspreiden.

Van Nieuwenhuizen begrijpt de zorgen en zegt alles doen te willen doen om deze vakantievluchten te ontmoedigen. Ze denkt aan extra waarschuwende publiekscampagnes, ook op social media, het aanspreken van luchtvaartmaatschappijen en wellicht waarschuwingsborden langs de snelweg, omdat ook reizigers per auto en trein naar oranje gebieden gaan.

Prijsdumping

"Maar het is zeer gecompliceerd", benadrukt de minister. Noodzakelijke reizen naar oranje gebieden zijn namelijk wel toegestaan, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden zoals een begrafenis. Ook zijn vrachtvluchten toegestaan. Aan een reiziger is niet te zien wat het exacte reisdoel is, aldus de minister. "Ik ben echt bereid om dit verder een halt toe te roepen."

Ze vindt het uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van de reizigers om te besluiten toch naar een oranje regio te vertrekken.

Met haar Europese collega's gaat ze nog specifiek praten over de stuntprijzen van Ryanair, bijvoorbeeld door te kijken of de maatschappij zich schuldig maakt aan prijsdumping of het schenden van de reclameregels. Het heeft volgens Van Nieuwenhuizen geen zin om topman Michael O'Leary op het matje te roepen. "Ik denk niet dat hij erg genegen is om te komen."