Omstreden kardinaal neemt ontslag na financieel schandaal rond Vaticaan

De invloedrijke kardinaal Angelo Becciu, hoofd van het bureau van zalig- en heiligverklaringen in het Vaticaan, heeft ontslag genomen en ziet af van zijn rechten als kardinaal. Becciu's naam wordt genoemd in verband met een mislukte investering van het Vaticaan in onroerend goed in Londen. Zelf spreekt de Italiaanse geestelijke tegen dat hij iets verkeerds heeft gedaan.

Het Vaticaan beperkt zich tot de mededeling dat paus Franciscus het ontslag van Becciu en diens afzien van de rechten van een kardinaal heeft geaccepteerd. Italiaanse media citeren bronnen die zeggen dat de paus zelf de kardinaal heeft weggestuurd.

Miljoenen euro's voor bemiddeling

De onroerendgoeddeal in Londen heeft de Heilige Stoel miljoenen euro's aan bemiddelingsgeld gekost. Het Openbaar Ministerie van de stadstaat heeft een onderzoek ingesteld naar een aantal functionarissen en naar de bemiddelaars, maar Becciu valt daar niet onder. Hij blijft kardinaal, maar zonder de bijbehorende rechten.

Angelo Becciu (72) maakte tot voor kort deel uit van de machtige Romeinse Curie, het bestuursorgaan van de paus. Becciu is de derde kardinaal ooit die het veld moet ruimen. Twee jaar geleden trad de Amerikaanse kardinaal McCarrick terug toen er een onderzoek naar seksueel misbruik tegen hem was geopend. Vorig jaar ging de paus nog een stap verder, toen hij de Amerikaan uit zijn priesterambt zette.

In 2015 nam de Schotse kardinaal O'Brien ontslag, eveneens na beschuldigingen van seksueel misbruik.