Rechter: keukenbedrijven terecht beboet voor misleiding

De Autoriteit Consument en Markt heeft drie grote keukenbedrijven vorig jaar terecht een boete van bij elkaar 1 miljoen euro opgelegd, heeft de rechtbank Rotterdam bepaald.

De drie bedrijven, Mandemakers, Keukenconcurrent en Brugman, lieten bezoekers bij de verkoop op beurzen formulieren ondertekenen om een korting vast te leggen. De formulieren leken sterk op een koopcontract, oordeelde de ACM eerder.

Dat gaf bezoekers ten onrechte het idee dat ze al een koop hadden gesloten. Volgens de toezichthouder was er dan ook sprake van misleiding. De keukenverkopers waren het daar niet mee eens en vochten hun sanctie aan bij de rechter.

Cadeaus en kortingen

Op de formulieren stonden afspraken over bijvoorbeeld cadeaus en kortingen. Ook werden de wensen van consumenten over een keuken genoteerd. Verder werden prijs en betalingsvoorwaarden vermeld en er stond in dat consumenten 30 procent moesten betalen als ze afzagen van de koop.

De bedrijven lieten potentiële klanten formulieren ondertekenen en die kregen daardoor volgens de ACM het gevoel dat zij een vervolggesprek met de verkoper moesten aangaan of niet meer naar een concurrent konden stappen, terwijl zij nog nergens aan vast zaten.

De bedrijven kregen boetes opgelegd variërend van 250.000 euro tot 375.000 euro. De boete voor Mandemakers en Keukenconcurrent viel hoger uit omdat die twee bedrijven niet wilden meewerken aan het ACM-onderzoek.

De drie keukenbedrijven vallen allemaal onder De Mandemakers Groep (DMG).