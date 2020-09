Brexit nadert: Britse banken nemen afscheid van Nederlandse klanten

Britse banken hebben klanten in onder meer Nederland een brief gestuurd met de mededeling dat hun bankrekening wordt opgeheven. Het gaat voor het overgrote deel om particuliere rekeninghouders met een betaal- of spaarrekening, maar ook om een aantal zakelijke klanten.

Zo heeft Lloyds Banking Group, de moedermaatschappij van Halifax en Bank of Scotland, 13.000 rekeninghouders aangeschreven in Nederland, Duitsland, Ierland, Italië en Portugal. Lloyds bevestigt tegenover de NOS dat ze de dienstverlening "helaas" moet stoppen vanwege het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lloyds vraagt klanten hun rekening na 2 november niet meer te gebruiken. Geld dat er dan nog op staat wordt door middel van een cheque opgestuurd. Klanten wordt gevraagd hun pas door te knippen. Ook Barclays en Coutts Bank hebben klanten in Europa aangeschreven, schrijft de Britse krant The Guardian.

"Dit kwam zeker onverwacht", zegt Onno Jol, een Nederlander die tien jaar in Oxford woonde en werkte. Hij heeft nog een huis met hypotheek in het Verenigd Koninkrijk. De betalingen lopen via een bankrekening bij Lloyds.