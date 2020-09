Handel in diensten flink geraakt door corona

De handel in diensten is hard geraakt door de coronacrisis. In- en uitvoer lagen miljarden lager dan vorig jaar, meldt het CBS.

De uitvoer van Nederlandse diensten daalde met 7,4 miljard euro in het tweede kwartaal. Dat is 12 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. De import van diensten ging met 17 procent achteruit.

Een dienst is een transactie waarbij een niet-fysiek goed wordt geleverd. Bijvoorbeeld een Nederlandse ingenieur die afreist naar China, om daar advies te geven over de bouw van een wolkenkrabber. Maar ook een toerist uit China die hier een kaartje koopt voor Madurodam, exporteert een Nederlandse dienst.

Webshops profiteren

De terugloop van inkomen uit diensten was het grootst in het reisverkeer. Buitenlandse reizigers besteedden hier 75 procent minder dan vorig jaar. Nederlandse reizigers in het buitenland gaven 90 procent minder uit.

Er zijn ook bedrijven die door de coronacrisis méér diensten zijn gaan verhandelen. Bijvoorbeeld bedrijven die betalingsverkeer regelen voor webshops. Ook deden streamingdiensten goede zaken die in Nederland de internationale programmarechten beheren.