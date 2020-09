Woonzorgcomplex Leeuwarden ontruimd vanwege brand

Bij een woonzorgcomplex in Leeuwarden is vanochtend vroeg brand uitgebroken. In het complex wonen zo'n zeventig mensen met een beperking. Omdat de bewoners veel zorg nodig hebben, rukten de hulpdiensten groot uit.

Een aantal bewoners is door de brandweer geëvacueerd, ook al is de brand voorbij. "Je moet je voorstellen dat sommige mensen ook aan het zuurstof zitten, en rook is altijd schadelijk", zegt woordvoerder Jan Willem Zwart van de brandweer tegen Omrop Fryslân .

Bij het gebouw staat een hoogwerker. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend.