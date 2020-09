'Muze van het existentialisme' Juliette Gréco (93) overleden

De intellectuele vriendenkring ontdekt onder café Le Tabou een grote kelder en begint daar avonden te organiseren met muziek. Gréco zingt er nummers die zijn geschreven door onder anderen Sartre onder begeleiding van jazztrompettist Boris Vian.

Ze ontmoet jazzmuzikant Miles Davis, met wie ze een tijd lang een verhouding heeft. "Ik heb heel veel grote liefdes gehad", vertelt ze in Trouw. "Met Miles Davis was het liefde op het eerste gezicht. Sartre vroeg aan hem: waarom trouw je niet met Gréco? Miles antwoordde: 'Omdat ik verliefd op haar ben'. Hij wist dat een blanke vrouw met een donkere man in 1949 in de VS niet met elkaar konden trouwen. Hij wist dat dat me ongelukkig zou maken, en dat wilde hij niet. Dat is echte liefde."

Ze wordt in 1951 bekend bij het grote publiek als ze haar debuutalbum Je suis comme je suis uitbrengt, met teksten van Jacques Prévert.

In 1952 begint Gréco te touren en treedt ze op in de Verenigde Staten en Brazilië. Ook speelt ze in de jaren 50 mee in een groot aantal films, waaronder Bonjour Tristesse, waarin ze het gelijknamige nummer zingt.