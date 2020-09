Eiffeltoren enige tijd ontruimd na dreigtelefoontje

De Eiffeltoren in Parijs is vanmiddag twee-en-een-half uur ontruimd geweest na een dreigtelefoontje. Iemand had de politie gebeld met de suggestie dat er een bom was geplaatst, maar er zijn geen explosieven gevonden.

De omgeving van het monument werd aan het begin van de middag afgezet. Enkele honderden toeristen en medewerkers werden van de toren weggeleid. Rond 14.30 uur ging de Eiffeltoren weer open.

De 131 jaar oude toren trekt normaal gesproken zo'n 25.000 bezoekers per dag. Vanwege het coronavirus is het aantal bezoeken dit jaar een stuk lager. Zo nu en dan is de Eiffeltoren dicht als gevolg van onder meer stakingen en bommeldingen.