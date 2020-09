Politie ontdekt meer drugslabs dankzij gekraakte chatberichten criminelen

De politie heeft de eerste helft van dit jaar ongeveer 50 procent meer drugslabs ontdekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om locaties waar synthetische drugs worden gemaakt.

De politie vond de locaties waar drugs gemaakt en opgeslagen worden dankzij het ontcijferen van geheime berichten op chatdienst EncroChat. Criminelen maken gebruik van die dienst. Door de chatdienst te kraken kunnen miljoenen berichten tussen criminelen bekeken worden, zegt RTV Drenthe.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 65 drugslabs ontdekt, blijkt uit de cijfers. De stijging van het aantal gevonden labs was het sterkst in de provincies Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland.

Ook zijn er meer opslagplaatsen voor drugs ontdekt in vergelijking met voorgaande jaren. Vooral in Noord- en Zuid-Holland werden meer van deze plekken gevonden. Het aantal dumpplaatsen voor drugsafval is ongeveer hetzelfde gebleven.

In de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland worden het vaakst synthetische drugs, of afval daarvan, aangetroffen.