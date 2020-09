'Geen opleidingsvergoeding voor vrouwelijke transfers is discriminatie'

Hij geeft als voorbeeld Joëlle Smits van PSV. Ze heeft net een transfer gemaakt naar de Duitse topclub VfL Wolfsburg. Haar oude clubs OJC Rosmalen, RKC en FC Den Bosch krijgen nu niets en behoren volgens Manders wel mee te profiteren. Omdat de transfersommen in het vrouwenvoetbal veel lager zijn dan bij de mannen, gaat het wel om hele andere bedragen. "Het gaat niet om veel geld. Vergeleken met de mannen is het verwaarloosbaar, maar het gaat om het principe."

Bij PSV zijn ze tevreden met het initiatief. Manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers zegt dat ze wel al samen met de KNVB bezig is om te kijken naar een nationale opleidingsvergoeding, maar de KNVB wil liever wachten op internationale regels. "Nu gelden heel veel contracten slechts een jaar. We zijn vooral aan het opleiden, want daar zijn we in Nederland en bij PSV heel goed in, maar dan zijn ze na een jaar weer weg en krijgen wij niks. De koper is spekkoper en wij slaan de plank mis."

'Opbrengst weer steken in jeugdopleiding'

Bij de jeugdclub van Smits, OJC Rosmalen, is voorzitter Piet van der Plas eveneens blij met het plan. "Natuurlijk is het vrouwenvoetbal nog lang niet zover als bij de mannen", erkent hij. En hoewel het bedrag waarvoor Smits is verkocht niet bekend is, rekent hij toch hardop. "Stel: ze is voor 10.000 euro verkocht, dan zouden wij daar 5 procent van krijgen voor elk jaar dat we haar hebben opgeleid. Ongeveer 50 euro per jaar. Maar als het meer is, zeg 100.000 euro, dan hebben we het over andere bedragen."

Dat geld moet dan wel met andere clubs gedeeld worden waar ze ook heeft gespeeld. Van der Plas weet wel wat hij met het geld zou doen. "In de jeugdopleiding steken. Voor duizend euro kunnen we een trainer opleiden."