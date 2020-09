Wekdienst 23/9: Presentatie migratiepact • Eerste steen Holocaust-monument

En dan nog even dit:

Vanuit de VS is met argusogen gekeken naar een propagandavideo van de Chinese luchtmacht, waarin beelden te zien zijn die wel heel erg overeenkomen met scènes uit Hollywoodfilms. De video van ruim 2 minuten, met de titel The God of War H-6K Goes on the Attack!, werd afgelopen weekeinde online gezet op Weibo, de Chinese variant van Twitter.

In het filmpje wordt de Xian H-6-bommenwerper uitgelicht. Het vliegtuig lijkt een basis op het Amerikaanse Guam aan te vallen. Maar op Weibo zagen gebruikers al snel dat een aantal beelden rechtstreeks leken te komen uit actiefilms als The Hurt Locker, The Rock en Transformers: Revenge of the Fallen.